Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
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Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye'deki orman yangınları için yardıma hazır olduklarını bildiren Yunan hükümeti, yardım faaliyetini organize eden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın çağrısına yanıt vermekten kaçındı.

6 gündür yangınlarla boğuşan Türkiye, alevlere müdahale için Avrupa Birliği'nden yardım talep etmiş ve 3 yangın uçağı gönderileceği belirtilmişti. Ancak Türkiye'nin bu başvurusunda daha önce yardım edebileceği belirten Yunanistan'ın tavrı tepki çekti.

DENDİAS "YARDIMA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'deki yangın çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bu arada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, Türkiye'de devam eden yangınlar için yardım edebileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NIN YARDIM TALEBİNE YUNANİSTAN YANIT VERMEDİ

AFAD, Türk Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Başvurunun ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üye ülkelere destek çağrısı yaparak yardım faaliyetinin organize edilmesine girişti. Bunun neticesinde İspanya ve Hırvatistan, Türkiye'ye uçak göndermek için harekete geçti. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan talebe yanıt vermedi.

"KENDİ ÜLKEMİZDEKİ YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ"

Ayrıca, Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayarak, Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.

Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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