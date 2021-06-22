Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde müşteri kılığına girerek bir kuyumcuyu soyan 2 kişi, Çayıralan polisi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde çaldıkları bileziklerle yakalandı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde müşteri kılığına girerek bir kuyumcuyu soyan 2 kişi, Çayıralan polisi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde çaldıkları bileziklerle yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Filmleri aratmayan soygun, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde gündüz vakti gerçekleşti. Tokat'ın Turhal ilçesinden geldikleri tespit edilen 2 kişi ilçede bulunan bir kuyumcuya müşteri kılığında girdi. Kuyumcunun bilezikleri göstermesi ile harekete geçen soyguncular, kutu içerisindeki 4 adet 22 ayar ve 185 gram ağırlığındaki bilezikleri alarak kaçtı. Bir anda panikleyen kuyumcu durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çaldıkları bileziklerle kaçan soyguncular, bir tarlaya gizlenerek Turhal ilçesindeki arkadaşlarından yardım istedi. İlçeye arkadaşlarının yardımına gelen ve bindikleri otomobil ile kaçmaya çalışan soyguncular ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Tokat Turhal nüfusuna kayıtlı S.G. (25), O.B. (25), D.İ. (25) ve Y.G. (19) isimli şahıslar kaçmaya çalışırken vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Yozgat'ta kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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