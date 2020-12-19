Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

19.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:27
Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem ve su bıraktı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem ve su bıraktı.

Yozgat Merkez İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Milli Parkı çevresi ve Tayip köyü arazisinde bulunan sahipsiz köpekler için mama ve su takviyesinde bulundu.

Ekipleri, arazide gördükleri 2 köpek ve yavrularını da elleriyle besledi.

İnşaat işçisi Hasan Akdemir, inşaat yakınlarında bulunan köpekleri kendilerinin de beslemeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün jandarma ekipleri geldi, hayvanlara mama ve su verdi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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