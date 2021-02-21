Son dakika haber... Yozgat'ta belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
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Son dakika haber... Yozgat'ta belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

21.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:33
Son dakika haber... Yozgat'ta belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Son dakika haberleri: Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak ve yaban hayvanları için belirli alanlara yiyecek takviyesinde bulundu.

Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak ve yaban hayvanları için belirli alanlara yiyecek takviyesinde bulundu.

Ekipler, kent merkezinde sokak hayvanları beslenme odaklarına mama, Topçu Göleti çevresine de ekmek ve çeşitli yiyecekler bıraktı.

Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Erhan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını, yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi.

Erol, kedi ve köpek evleri yaptıklarını da anlatarak, "Bu yıl 20 kedi evi yaptık, bu evlerde 100'e yakın kedi yaşamaktadır. Bunun yanında sıfır atık projesi kapsamında eski varillerden 32 yuva yaparak şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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