Son dakika haber: Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Aydın Gelleci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki eve çarptığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, Yavuzlar mevkisinde yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.

Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise Vakfıkebir ve Akçaabat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Aydın Gelleci - Son Dakika Haberleri

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