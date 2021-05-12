Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen Baharı sessiz karşılayan Yedigöller'de kuş ve su sesleri yankılanıyor Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü.

Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen

Baharı sessiz karşılayan Yedigöller'de kuş ve su sesleri yankılanıyor

BOLU - Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Korona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı baharı sessiz karşılayan ve doğanın kendisini yenilediği Yedigöller'de yalnızca kuş ve sus sesleri yankılanıyor. Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller'de, Mayıs ayı itibariyle ağaçlar yeniden yeşillendi. İçerisinde bulunan ağaçların yeşilin bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarttı.

"Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş"

Yedigöller'de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, "Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller'i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller'de bulabilirsiniz" dedi.

Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen
Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen
Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen
Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosundaki anlamı öğrenenler duygulanıyor
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosundaki anlamı öğrenenler duygulanıyor
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller'de görsel şölen - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:43:11. #1.14#

title