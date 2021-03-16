Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti

16.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:53
Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti

Son dakika haberi... Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ziyaret ederek, tıp bayramını kutladı.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ziyaret ederek, tıp bayramını kutladı.

Yeşilhisar ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz ve beraberindeki polis memurları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesine vekaleten atanan Başhekim Cengiz Karasuyu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Burunsuz, "Gece ve gündüz demeden yağmur, çamur demeden ülkemizde çalışan bir sağlık çalışanı ordusu var. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık hizmetinde katkıda bulunan bütün arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.

Başhekim Cengiz Karasu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz son olarak Yeşilhisar ilçe aile sağlığı merkezi doktor ve hemşirelerini ziyaret ederek fedakarlıklarından dolayı tebrik edip, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. - KAYSERİ

Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ayşe Keşir Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:55:38. #1.15#
title