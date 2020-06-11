Son dakika haber! Yeşilçam rüzgarı Tuzla'da esti
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Son dakika haber! Yeşilçam rüzgarı Tuzla'da esti

Bir son dakika haberine göre Tuzla Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek açık hava sinemasında Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden birini Tuzlalı sinemaseverlerle buluşturdu.

Son dakika haber! Yeşilçam rüzgarı Tuzla'da esti
11.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:11

Tuzla Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek açık hava sinemasında Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden birini Tuzlalı sinemaseverlerle buluşturdu.

COVID-19 sürecinde alınan kararlar sonrasında sosyal ortamlarda yapılacak etkinlikler de kurallara uyularak gerçekleştiriliyor. Tuzla Belediyesi'nin yaz akşamları için düzenlenen özel etkinliğinde sosyal mesafe ayarlandı ve Tuzlalılar için unutulmaz bir nostalji akşamı gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro alanında yapılan film etkinliğinde 1978 yapımı Orhan Aksoy'un unutulmaz Neşeli Günler filmi sosyal mesafeye uyularak ve gerekli tedbirler alınarak gösterildi. Amfi alanına girmeden önce ateş ölçer ile film izlemeye gelenlerin ateşi ölçülerek ve maskesiz içeri alım yapılmadı. Aileler için localar bireysel gelenler için de sosyal mesafeli oturma düzeni uygulandı.

Yazlık sinema denilince akla gelen mısır ve gazoz seyircilere film öncesinde verilerek eski günlerdeki gibi birlikte film izleme deneyimi yaşatıldı.

Filmi izlemeye gelen Emre Tetik, "3 aydır evdeyiz. Bugün buraya sinemaya geldik. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Zeynep Tetik ise, "Neşeli Günler filmini izliyoruz. Belediye Başkanı Şadi Bey'e bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Tuzla'da yazlık sinema keyfi ilerleyen günlerde farklı filmlerle de devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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