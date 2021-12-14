Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu.

BURSA (AA) - Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) olduğu tespit edildi.

Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.

Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title