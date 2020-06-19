Son dakika haber | Yavansu Mahallesi'nin kaderi Başkan Günel ile değişiyor
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Son dakika haber | Yavansu Mahallesi'nin kaderi Başkan Günel ile değişiyor

Gelen son dakika haberine göre Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen yol yapım seferberliği aralıksız sürüyor.

Son dakika haber | Yavansu Mahallesi'nin kaderi Başkan Günel ile değişiyor
19.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:55

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen yol yapım seferberliği aralıksız sürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezinde bulunan Türkmen, Kadınlar Denizi ve İkiçeşmelik Mahallelerinde gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca ilçenin turizmle anılan Yavansu Mahallesi'nin çehresini değiştirmek için de gece gündüz çaba sarf ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ilçenin dört bir yanında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yaz turizminin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Yavansu Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 7 gün 24 saat esaslı yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,mahallede bulunan 6 sokağa kilit parke taşı döşeyerek kaldırımlarını yeniledi. Mahallenin en önemli bölgelerinden biri olan Esin Engin Sokak'a ise sıcak asfalt döküldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise mahallenin en çok ziyaret edilen noktalarından olan Organ Gazi Caddesi ve LongBeach çevresinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Bölgede sezon sonuna kadar toplam 70 bin metrekare yol yapım çalışması yapılacak.

Yavansu Mahallesi Muhtarı Ahmet İleri bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Mahallemiz hiçbir zaman görmediği hizmeti bu dönemde görüyor. Mahallemize uzun yıllardır tek bir çivi dahi çakılmamıştı. Belediye Başkanımız Ömer Günel ile Yavansu Mahallesi'nin kaderi değişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, başta olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan herkese, tüm Yavansu Mahallesi sakinleri adına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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