Son dakika haber | Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş (6)

Son dakika haberler: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdana'nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Ünlü ile kuzeni Alperen Ünlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken,...

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dün evlerine hırsızlık amacıyla girdikleri Mehmet Fevzi ile Elif Atay çiftini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Ünlü ile kuzeni Alperen Ünlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Halit K. ve Adem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL