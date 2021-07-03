Son dakika haber! Yaşının 65 katı kadar suç kaydı olan yankesici çocuk kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Yaşının 65 katı kadar suç kaydı olan yankesici çocuk kamerada

Son dakika haber! Yaşının 65 katı kadar suç kaydı olan yankesici çocuk kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Şişli ve Kartal'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 13 ve 14 yaşındaki yankesici iki çocuk güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

Şişli ve Kartal'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 13 ve 14 yaşındaki yankesici iki çocuk güvenlik kameralarına böyle yakalandı. İki suç makinesi kısa sürede yakalanırken, 13 yaşındaki yankesici çocuğun 836 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre O.S.(13) ve Ö.G.(14) 29.06.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Şişli ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerindeki bir vatandaşı hedef olarak seçti. Yankesici çocuklardan biri içerisinde 2 gümüş kolye, 3 adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lira parasının bulunduğu cüzdanı çaldı. Aynı gün Dolapdere Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanan O.S. ve Ö.G.'nin üzerinden 2 adet gümüş kolye, 440 lira para ele geçirildi

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların Şişli'de bir iş yerinden 8 bin 500 lira para çaldıkları, Kartal'da 1 kişinin cep telefonu çaldıkları, Avcılar'da 1 cep telefonu çaldıkları belirlendi. Her iki şahsın "kayıp şahıs" olarak arandıkları da tespit edilirken, O.S. isimli yaşı küçük şahsın 836 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan yaşı küçük şahıslardan Ö.G. adli makamlarca serbest bırakılırken, O.S. ise tutuklanarak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan O.S'nin kemik yaşının da 17 olduğu belirlendi.

Yankesici çocuklar kamerada

iki çocuğun hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların bir iş yerinden para çaldıkları ve arkasından yaklaştıkların kadınların çantalarından cüzdan çalma anları yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kartal Tibet İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Salih Uçan Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Yaşının 65 katı kadar suç kaydı olan yankesici çocuk kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:43:27. #1.16#

title