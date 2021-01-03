Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

03.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:27
Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Son dakika haberler... AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. T.B.'nin bir süre önce de aynı evde yangın çıkardığı öğrenilirken, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi 1645 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum meydana geldi. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen T.B., yaşadığı evi ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

KOMŞULARI İSYAN ETTİ

Öte yandan, yangının meydana geldiği apartmanda ve aynı sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri bodrum katta oturan T.B.'nin uyuşturucu madde kullanarak eve ve mahalleye zarar vermesine tepki gösterdi. Komşulardan D.K., daha önce de evin T.B. tarafından ateşe verildiğini, bugün de 2'nci kez kundaklanarak yakıldığını ifade ederken, apartman sakinleri olay sonrası T.B.'den şikayetçi oldu. T.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı
Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı
Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı
Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı
Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fırat Aydınus Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yaşadığı evi ikinci kez kundaklayan kişi, gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 00:27:43. #1.14#
title