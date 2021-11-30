Son dakika haber... Yaptığı manevrayla kazayı önleyen tır sürücüsüne Vali Bilgin'den teşekkür belgesi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparak kazayı önleyen tır sürücüsü Ali Güler'i makamında kabul ederek teşekkür etti.

Geçen hafta Güler'in Ruf Denktaş Bulvarı'nda aniden önüne çıkan Merve Kahraman yönetimindeki otomobile çarpmamak için manevra yapması ve tırın devrilmesi MOBESE kayıtlarına yansıdı.

Dikkatli sürücünün olası bir trafik kazasını önlediği görüntüler Vali Bilgin'e de iletildi.

Bunun üzerine Vali Bilgin, sürücü Güler'i makamına davet etti, kendisine teşekkür belgesi verdi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Güler'in örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Tır sürücüsü Güler'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuna uygun bir davranış sergilediğini ifade eden Bilgin, tırla manevra yaparak otomobile çarpmaktan son anda kurtardığını belirtti.

Tır sürücüsü Ali Güler de yapması gereken en doğru kararı verdiğini belirterek, "O anda nasıl düşündüğümü bilmiyorum. Bir anda o kararı verdim. Zaten ne önünden ne de arkasından geçebileceğim bir yer yoktu şeritte ben de öbür şeride doğru kırdım. Sonra tır devrildi." dedi.

Kadın sürücü Kahraman ise Güler'in ustalığıyla büyük bir faciayı önlediğini kendisine minnettar olduğunu kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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