Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi

27.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:42
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de bir fırının çatısında çıkan yangında mahsur kalan ve son anda yaralı olarak kurtarılan yavru kedi, 20 günlük tedavi ile sağlığına kavuştu.

İZMİR'de bir fırının çatısında çıkan yangında mahsur kalan ve son anda yaralı olarak kurtarılan yavru kedi, 20 günlük tedavi ile sağlığına kavuştu. Sahiplendirilen yavru kediye 'Ateş' ismi verildi. Yangın anında anne kedinin sesini duyarak, yavrusunun 

kurtulmasını sağlayan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "Sevinçliyiz. Bir can dostumuzun kurtarılmasına vesile olduk" dedi.

Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı yakınındaki fırının çatısında, 6 Ocak günü yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını haber alıp, olay yerine gelen Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında içeriden kedi sesi geldiğini duydu. Durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri kedi sesinin geldiği yere yöneldi. Çatı arasındaki 5 yavru kediden 4'ünün telef olduğu, birinin yaralı olduğu görüldü.SAHİPLENDİRİLEN YAVRUYA 'ATEŞ' ADI VERİLDİ

Vücudunun çeşitli yerleri yanan yavru kedi, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşturulan kedi, sahiplendirildi.  'Ateş' adı verilen kedinin kurtarılmasını sağlayan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "Yangın sırasında anne kedinin sesini duyduk. Acı içinde miyavlıyordu. Yavruları olabileceğini düşündük. Tahminimiz de doğru çıktı. İtfaiye ekipleri, yavrularından birini çatıda yaralı buldu.Her şeye rağmen bir can dostumuzun kurtarılmasına vesile olduk. Bir cana dokunduk" dedi.


- İzmir
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Guy Ritchie Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Serdar Aziz Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk İzmir Kavga Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 09:54:51. #1.14#
title