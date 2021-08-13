Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı

Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Çorum'da yangın ihbarına giden Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikabın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

Çorum'da yangın ihbarına giden Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikabın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ahmediye köyü yakınlarındaki bir yangın ihbarı alan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait Murat Ünel yönetimindeki 19 HN 076 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan pikap yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Mesut Kara, Şahin Gün, Şükrü Yılmaz ve Yaşar Kemal Ceylan yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Çorum-Samsun karayolu trafiğe bir süre kapandı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Rıza Kayaalp Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:04:25. #1.14#

title