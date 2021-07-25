Son dakika haber | Yalova'da yaralamalı trafik kazası
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Son dakika haber | Yalova'da yaralamalı trafik kazası

Son dakika haber | Yalova'da yaralamalı trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Yalova'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenköy istikametinden Çınarcık'a seyir halindeki M.K. idaresindeki 34 JA 1753 plakalı araçla, sola dönmek isteyen bir aracı sollayan M.Y. idaresindeki 61 TT 566 araç çarpıştı. 61 TT 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.Y. ile diğer araçta bulunan T.K.K. isimli şahıslar hafif yaralandı. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Son dakika haber | Yalova'da yaralamalı trafik kazası
Son dakika haber | Yalova'da yaralamalı trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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