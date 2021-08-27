Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl merkezindeki Erguvan Evleri mevkisinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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