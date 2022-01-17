Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Bayram Kumaş (75), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Bayram Kumaş (75), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Köprübaşı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Bayram Kumaş'ın tek başına yaşadığı evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kar nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Bayram Kumaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde vücudunun çoğu bölgesinde ciddi yanıklar oluşan Kumaş'ın, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kumaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title