Son dakika haber! Washington sokaklarında Trump karşıtı gösteri: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber! Washington sokaklarında Trump karşıtı gösteri: 3 gözaltı

04.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:41
Son dakika haber! Washington sokaklarında Trump karşıtı gösteri: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre ABD'de oyların sayımı sürerken, başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.

ABD'de oyların sayımı sürerken, başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Amerikalılar, ülkeyi 2024'e kadar kimin yöneteceğine karar veriyor. Başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.Yüzlerce kişi, Kongre binasının bulunduğu bölgelerde sokaklara döküldü, yolu trafiğe kapattı ve fişekler yaktı. Bazıları "Bize adalet sağlanmadığı sürece onlara huzur yok" sloganları attı.Gösteriler genelde barışçıl devam etti ancak Beyaz Saray dışında ara ara gerilimler yaşandı. NBC Washington, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

7 EYALETTE EŞ ZAMANLI GÖSTERİ 

CBS News muhabiri Christina Ruffini de Twitter hesabından 'sis bombası kullanıldığını' yazdı. Los Angeles, California, Raleigh, Kuzey Carolina, Portland, Oregon ve New York City'de de gösteriler düzenlediği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz
Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden, başkanlık yarışında son haftaya girilirken hangi mesajları veriyor?
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden, başkanlık yarışında son haftaya girilirken hangi mesajları veriyor?
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Terör Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Washington sokaklarında Trump karşıtı gösteri: 3 gözaltı - Washington
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:59:03. #1.15#
title