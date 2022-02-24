Son dakika haber... WASHİNGTON - ABD'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi
AA, Yasin Öztürk - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler Pankart taşıyan göstericiler Protestodan detaylar ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler
Pankart taşıyan göstericiler
Protestodan detaylar
ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan Ukrayna vatandaşları ellerindeki pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.