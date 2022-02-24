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Son dakika haber... WASHİNGTON - ABD'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

AA, Yasin Öztürk - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler Pankart taşıyan göstericiler Protestodan detaylar ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler

Pankart taşıyan göstericiler

Protestodan detaylar

ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan Ukrayna vatandaşları ellerindeki pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

Son dakika haber... WASHİNGTON - ABD'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Son dakika haber... WASHİNGTON - ABD'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Son dakika haber... WASHİNGTON - ABD'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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