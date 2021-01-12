Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
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Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi

12.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:06
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.

AMASYA'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü. 

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı. Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı. Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu. Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.

VALİ: SU AZALDI

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, "Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok" dedi.


Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi
Son dakika haber | Vatandaşlar, polisin, 'balıklar zehirli olabilir' uyarısını dinlemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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