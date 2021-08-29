Son dakika haber: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi

Son dakika haber: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi Van'ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan 'Dalış Okulu'nda eğitim görenler, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan 'Dalış Okulu'nda eğitim görenler, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Van Gölü'nde yer alan dünyadaki en büyük mikrobiyalit yapılarının uzunlukları 1,5 ile 23 metre arasında değişiyor. Şu ana kadar keşfedilen dünyanın en büyük mikrobiyalitin boyu ise 23,4 metre olarak ölçüldü. Edremit Belediyesi tarafından "Van Gölü'nün Gizemli Sularına Dalıyoruz" sloganıyla hizmete açılan dalış okuluna gelenler, profesyonel dalgıçlar eşliğinde eğitim alıyor. Kayıt yapan 200 kişiye gruplar halinde eğitim alıyor.

"Bir haftada 200 kişi dalış eğitimi alıyor"

Bölgede tek dalış okulunun Edremit'te olduğunu söyleyen dalış rehberi Eczacı Serkan Ök, "İki yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Edremit Belediyesinin 200 kişiyi dalışla tanıştırması çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyona birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Gelen arkadaşlara elimizden geldiğince su altı gizemini göstermeye çalışıyoruz. Van Gölü mikrobiyalitleri dünyanın en büyük mikrobiyalitleri olarak kalmıyor, aynı zamanda yapıları ve su altından çıkan tatlı suyun oluşturduğu esrarengiz yapıları var. Biz bunları dalış dersi almaya gelen arkadaşlara göstermekten büyük gurur duyuyoruz. Umarım arkadaşlarımızda gördüklerinden mutlu oluyorlardır" dedi.

"Belediyenin bu eğitimi desteklemesi çok güzel"

Ankara'dan Van'a dalış eğitimi vermek için gelen eğitmen Aşkın Yakıştıran da, "Ankara'dan Van'a Edremit Belediyesinin daveti üzerine geldim. Çok farklı bir olay. Bunu her yerde görmüyorum. Türkiye'de dalış merkezleri var ama belediyenin bunu desteklemesi çok güzel, takdire şayan bir olay. Buraya gelen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu inanıyorum ki bu sporun yaygınlaşmasını, Van'ın ve Van Gölü'nün tanınmasını sağlayacaklar. Dalışa gelen arkadaşlarımızın aralarında öğretmen olanlar var, bunu çocuklarımıza da anlatacaklar. Van Gölü farklı bir coğrafya. Mikrobiyalitleri var, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van'da. Van Gölü zaten Türkiye'nin en büyük sodalı gölü ve bunları dünyaya tanıtmak lazım. Edremit Belediyesi de bu çalışmalarla büyük bir adım atmış" diye konuştu.

Dalışa gelen vatandaşlar ise su altı dünyasını keşfettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Emine Erdoğan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Filiz Akın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 11:55:33. #1.16#

title