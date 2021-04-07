Van'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
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Van'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Van'ın Başkale ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Van'ın Başkale ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada, Ayvaz Yılmaz idaresindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla atmıştı. Kazada sürücü Ayvaz Yılmaz ve Mine Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayal Tekin ve Cihat Tekin kardeşler de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısının 4'e yükseldiği kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Keskin Tekin'in tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin Hakkari'nin Derecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

(Atilla İdiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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