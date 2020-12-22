Son dakika haber: Van'daki 61 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl hapis istemi
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Son dakika haber: Van'daki 61 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl hapis istemi

22.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:18
Son dakika haber: Van'daki 61 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre Van Gölü'nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl 6'şar ay kadar hapis cezası talep edildi.

Van Gölü'nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl 6'şar ay kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında yurda yasa dışı giren sığınmacıları taşıyan "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran'da batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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