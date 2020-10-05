Van'da 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde iki gün arayla yıldırım çarpması sonucu 26 yaşındaki Bedirhan Tosun ve 17 yaşındaki Gökhan Dünay hayatını kaybetti.

Van'ın Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tosun'un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ



Diğer olay ise Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Dünay (17) isimli genç, Cuma akşamı yağmur yağınca koyunları eve götürmek için çobana yardım etmeye araziye gittiği sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı