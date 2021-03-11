Son dakika haber... Van'da sağlık ekipleri, kırsalda randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılarını yapıyor
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Son dakika haber... Van'da sağlık ekipleri, kırsalda randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılarını yapıyor

11.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:18
Son dakika haber... Van'da sağlık ekipleri, kırsalda randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılarını yapıyor

Son dakika haber: Van'ın Özalp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekip, kırsal bölgelerde randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Van'ın Özalp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekip, kırsal bölgelerde randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Özalp Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan 15 kişilik ekip, kırsalda yaşayan ve aşı için randevu alamayan 65 yaş üstündekilere bağlı oldukları muhtarlar aracılığıyla ulaşıyor.

Aşısını yaptırmayanları en yakın sağlık kuruluşuna davet eden görevliler, oluşturulan özel alanlarda Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Aşı ekibi tarafından randevusu alınan Bedri Özbey, köylerinde internet ve telefon çekmediği için aşı randevusu alamadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının bu konuda kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Özbey, "Sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Muhtarı arayarak aşı randevumu almışlar. Bugün geldim aşımı oldum. Aşımı olduğum için çok mutluyum. Emeği geçen bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Aşı Sorumlusu Gizem Özkan da kırsal bölgelerde insanların çeşitli nedenlerden dolayı randevu alamadıklarını belirtti.

Aşı olmak isteyen herkese ulaşmak için çalışma başlattıklarını anlatan Özkan, "Aşı çalışmasını muhtarla yürütmeye karar verdik. İlçe kaymakamımızın destekleriyle projeyi başlattık. Köylerde randevu alamayan vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla randevu aldık. Çok faydalı bir çalışma oldu. Aşılama oranı arttı. Amacımız hastaların beklemeden aşılarını yaptırmaları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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