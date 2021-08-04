Son dakika haber | Van'da PKK'ya ait silah ele geçirildi
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Son dakika haber | Van'da PKK'ya ait silah ele geçirildi

Son dakika haber | Van'da PKK'ya ait silah ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: VAN Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi.

VAN Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi. 

Van Valiliği, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği 1 tabanca, 1 av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan

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