Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... VAN'da, tabancasını çekerek husumetlisini vurmak isteyen bir kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden tarafından engellendi.

VAN'da, tabancasını çekerek husumetlisini vurmak isteyen bir kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden tarafından engellendi. İliklerden, bu kişinin silahını elinden alırken, o anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunan 2 kişi hastane önünde karşılaştı. Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen kişinin bağrışlarını duyan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hemen aşağıya inerek olaya müdahale etti. Elinde silah bulunan kişiyi gören Başhekim İliklerden, ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görülüyor.

Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi.

Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Husumetlisini silahla vurmak isteyen şahsı başhekim engelledi
Husumetlisini silahla vurmak isteyen şahsı başhekim engelledi
İki kişiyi sokak ortasında vuran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İki kişiyi sokak ortasında vuran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... VAN'DA BAŞHEKİM CİNAYETİ ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 09:54:15. #1.16#

title