Son dakika haber! Vali yardımcısı, anne ve kardeşini 20 milyonluk miras tartışmasında öldürmüş Son dakika gelişmesine göre Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi. Polat'ın anne ve kardeşinin babaları hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları da öğrenildi.

Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın, Adana'da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat'ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'ı silahla vurdu.

Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA