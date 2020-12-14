17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
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17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

14.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:13

Kastamonu'da kestiği kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Alınören köyünde ikamet eden 17 yaşındaki Emrecan Çiftçi, kestiği kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Çiftçi'nin cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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