Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Gönen ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan iki kişi için adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu açıklandı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan iki kişi için adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu açıklandı.

Gönen ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yaptığı araştırma sonucunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı tespit edilen F.B. ve U.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 213 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu aparatı ve aracın bagaj kısmında eritilmiş halde 20 kilogram bakır kablo teli ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN