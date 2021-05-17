Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiyi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiyi gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri 10 gram bonzai madde ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye el konulurken S.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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