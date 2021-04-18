Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü
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Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü

Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü
Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre UŞAK'ta kullanılmayan boş evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki bir ev ile ahıra da sıçradı.

UŞAK'ta kullanılmayan boş evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki bir ev ile ahıra da sıçradı. Yangında evler ve ahır kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda koyun ve kuzu öldü.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyündeki atıl durumdaki bir evde, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yanında bulunan bir ev ile ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,  jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evler ve ahır  kullanamaz hale geldi, ahırda bulunan çok sayıda koyun ve kuzu öldü.Ekipler yangının nedeni araştırırken, Eşme Kaymakamı Celal Güngör de, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

 


Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü
Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü
Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü
Son dakika haber: Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

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