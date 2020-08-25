Son dakika haber: Urla'da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.
25.08.2020 02:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:53
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.
İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekipler yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA