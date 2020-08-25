Son dakika haber: Urla'da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.

İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA