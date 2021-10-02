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Son dakika haber | Ürdün Kralı "aleyhte konuşma" davalarından hüküm giyenlere af getirdi

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ürdün Kralı

Edinilen son dakika haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah hükümete "aleyhte konuşma" davalarını incelemeye ve hüküm giyenlere özel af işlemlerine devam etme talimatı verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah hükümete "aleyhte konuşma" davalarını incelemeye ve hüküm giyenlere özel af işlemlerine devam etme talimatı verdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, hükümete Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca kral aleyhine konuşma suçundan hüküm giyenlere özel af çıkarılması için ilgili prosedürleri takip etme talimatı verdi.

Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi, kral aleyhinde konuştuğu, yazılı, sözlü yada karikatür olarak kralı aşağılamaya yönelik faaliyette bulunduğu kanıtlanan kişilerin bir ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Bu davalardaki sanıklar 2017'den önce Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanıyordu ancak daha sonra bu yetki normal mahkemelere devredilmişti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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