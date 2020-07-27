Son dakika haber: Ünlü Hollywood yıldızı Steven Seagal, Rusya'da arazi sahibi oluyor Son dakika dünya haberine göre Hollywood'da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal'ın (68), Rusya'nın Baykal Gölü çevresinde bulunan Buryatya Bölgesi'nden arazi sahibi olacağı açıklandı.

Hollywood'da aksiyon filmleriyle ünlenen ve aynı zamanda Uzak Doğu dövüş sanatları ustası olan Steven Seagal'ın (68), Rusya'nın Baykal Gölü çevresinde bulunan Buryatya Bölgesi'nden arazi sahibi olacağı açıklandı.

TASS Haber Ajansı'nın Buryatya yerel yönetimi tarafından yapılan basın açıklamasına dayandırılan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yürürlüğe konulan 'Uzak Doğu Hektar Programı' çerçevesinde, Steven Seagal Baykal Gölü çevresinde arazi sahibi olacak.

ABD VATANDAŞLIĞININ YANI SIRA RUS VATANDAŞIÜnlü oyuncu Seagal, 21 Temmuz'da Baykal Gölü'nü ziyaret etmek için bölgeye geldi. Bölge halkının eski çağlardan kalma gelenek ve kültürlerini incelemek istediğini belirten Seagal'in, ABD vatandaşlığının yanı sıra Rusya ve Sırp vatandaşlığı da bulunuyor. Bu sayede Rusya'da arazi edinme hakkına sahip olabiliyor.

Putin tarafından 2018 yılında imzalanan 'Uzak Doğu Hektar Programı' kapsamında, isteyen vatandaşlar 'sadece' başvuru yaparak bölgede arazi sahibi olabiliyor.

Kaynak: DHA