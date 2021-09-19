Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor - Haberler
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Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

DİYARBAKIR - Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri'nin kapladığı alan yaklaşık 700 hektar olarak biliniyor. Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının neden çıktığının henüz tespit edilemediği belirtildi.

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haber! Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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