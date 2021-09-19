Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

ÜMRANİYE'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangın, Ümraniye Yenişehir Mahallesi 3133. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısınıda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ikinci katta bulunan daireyede sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ikinci katta bulunan dairede ve çatıda hasar oluştu. Ev sahibi Bayram Uzun, "Ümraniye'ye gitmiştim. Geldiğimde ev yanıyordu. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar var. Benim çoluk çocuğumun sağlığı iyi olsun. Ev yansın önemli değil" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri