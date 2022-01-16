Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı - Haberler
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Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TRABZON'da kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan ailenin 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanınca telefonla yardım istendi.

TRABZON'da kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan ailenin 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanınca telefonla yardım istendi. Kısa sürede adrese gelen UMKE personeli, ambulansa kadar sırtında taşıdığı çocuğu hastaneye ulaştırdı.

Kaymaklı Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle rampa olan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 6 yaşındaki çocuğun fenalaştığı bilgisi üzerine harekete geçen 112 ekipleri, kar ve buzlu yoldan adrese ulaşamayınca mahalleye UMKE ekibi yönlendirildi. Ekiplerin ulaştığı evden alınan küçük çocuk, UMKE personeli ekibinden hemşire Erhan Demirtürk tarafından 200 metre sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Battaniye sarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan küçük çocuğun kar ve buzla kaplı yolda ambulansa yetiştirilmesi için ekiplerin zamanla yarıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karelerine takipçiler, övgü dolu yorumlarda bulunuldu. Hemşire Demirtürk'ün davranışı da hasta yakınları ve çevredekilerden takdir topladı.


Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri: TRABZON'da kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan ailenin 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanınca telefonla yardım istendi.

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