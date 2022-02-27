Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı"
AA, Alican Ocak - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı" ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (1)
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar:
"Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı"
ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (1)