Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı" - Haberler

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Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı"

AA, Alican Ocak - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı" ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (1)

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamaları Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar:

"Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu (1)

Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı

Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı

Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rusya terör eylemlerine geçti savaş kurallarının dışına çıktı

AA / Alican Ocak - Güncel

Ukrayna, Ankara, Terör, Rusya, Güncel, Haberler

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