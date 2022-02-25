Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın gelişi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın gelişi
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)