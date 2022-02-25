Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın gelişi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ANKARA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın gelişi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın konuşması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz

Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz

Son dakika haber | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Ukrayna, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title