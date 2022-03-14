Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "İşgalciler tahliyelerin güvenliğiyle ilgili üzerlerine düşen görevleri ve sözleri yerine getirmiyor"

- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "İşgalciler tahliyelerin güvenliğiyle ilgili üzerlerine düşen görevleri ve sözleri yerine getirmiyor"

KİEV - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk tahliyelerle ilgili yaptığı açıklamada, "İşgalciler tahliyelerin güvenliğiyle ilgili üzerlerine düşen görevleri ve sözleri yerine getirmiyor" dedi.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Stratejik askeri noktaların yanı sıra sivil halkı da vuran Rusya'ya karşı Ukrayna hükümeti, vatandaşlarını güvenli bölgelere tahliye ederek sivil can kayıplarının önüne geçmeye çalışıyor. Tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşuk, "Bugün planlanan insani koridorlardan hepsi maalesef gerçekleşemedi. Tahliyelerin sonuçlarını 20.00 sıralarında bileceğiz. Genel olarak söylemek gerekirse zor geçiyor. İşgalciler tahliyelerin güvenliğiyle ilgili üzerlerine düşen görevleri ve sözlerini yerine getirmiyor. Tahliye edilen ve güvenli bölgeye geçen vatandaşlarımızın sayısı 150 bini buldu" şeklinde konuştu.