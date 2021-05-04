Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
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Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AKSARAY'da Tuz Gölü kırsalında doğada bitkin ve yaralı halde bulunan 2 pelikan, tedaviye alındı.

AKSARAY'da Tuz Gölü kırsalında doğada bitkin ve yaralı halde bulunan 2 pelikan, tedaviye alındı.

Eskil ilçesi Mezitli Yaylası kırsalında sabah saatlerinde yaralı ve bitkin halde 2 pelikan gören çitfçi Ramazan Mutlu, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerce teslim alınarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen pelikanlardan birinin sol kanadının kırık olduğu, ikincisinin ise yeterli beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edildi. Merkezde tedaviye alınan pelikanların iyileşmelerinin ardından tekrar Tuz Gölü'ne bırakılacağı bildirildi.

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Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI
Son dakika haberi: TUZ GÖLÜ'NDE YARALI VE BİTKİN BULUNAN 2 PELİKAN, TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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