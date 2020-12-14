Son dakika haber! Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden Türk Kızılay'a kan bağışı
14.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:48
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü personellerince Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü personellerince Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü organizesinde Millet Meydanı'nda Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Meydanda bulunan Türk Kızılay'ı aracı içerisinde kan veren emniyet personelleri vatandaşları kan vermeye davet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak