Son dakika haber | Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti

19.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:50
Son dakika haber | Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK ) Başkanı Nurullah Dal, yaşamını yitirdi.

Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK ) Başkanı Nurullah Dal, yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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