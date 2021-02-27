Türkiye-Libya ortak yapımı "El Bunyan El Marsus" projesi izleyicilerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye-Libya ortak yapımı "El Bunyan El Marsus" projesi izleyicilerle buluşacak

27.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:57

Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti ve Libya Paranoya Yapım şirketi ile M Yapım arasında "El Bunyan El Marsus" dizi, sinema filmi ve belgesel projesine dair imza töreni düzenlendi.

Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti ve Libya Paranoya Yapım şirketi ile M Yapım arasında "El Bunyan El Marsus" dizi, sinema filmi ve belgesel projesine dair imza töreni düzenlendi.

Libya'nın Sirte'de DAEŞ'e karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan ortak yapımın imza töreni Libya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Törende, Libya Başkonsolosu Fethi Ali Şerif, Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti Başkanı Muhammed E. Muhammed El Beyyudi, M Yapım sahibi Murat Yontan, Libyalı yönetmen Muhammed Balam ve yönetmen Kartal Çidamlı yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan M Yapım sahibi Yontan, yapımla iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkısı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Libya hükümetinin de desteklediği, çok seçkin oyuncuların yer aldığı güzel bir yapım olacak. Senaryo çalışmaları yakın zamanda bitmek üzere, hemen ardından çekim çalışmalarına başlayacağız. Libyalı usta yönetmen Muhammed Balam yapımın genel yönetmenliğini üstleniyor. Biz de ekibimizle sürece katkıda bulunmaya çalışacağız. Burada Libya halkı ve bölge ülkelerinin göstermiş olduğu destansı mücadeleyi canlandırmak esas amacımız. Bu vesileyle inşallah teröre karşı da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti Başkanı El Beyyudi de Libya'da El Bunyan El Marsus milli mücadelesinde gösterilmiş olan kahramanlıkları ölümsüzleştirmek için böyle bir çalışmayı yürüttüklerini anlatarak, "Ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak uğrunda gösterilmiş olan fedakarlıkların emsal olduğunu ve bu mücadeleyi dünyaya tanıtmak düşüncesi ile böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Halkımızın beklentilerini karşılayan bir çalışma olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Libya Başkonsolosu Şerif ise "Libya ile kardeş Türkiye arasında ortaklaşa yapılacak bu dizi ve film, büyük bir yapım olacak. Bu dizi ve film ile bir nevi kahraman Libya savaşçılarının mücadelesini ve şehit düşen kardeşlerimizin anılarını dünyaya yansıtmış olacağız. Böyle bir yapımı gerçekleştirenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çekimleri Libya ve Türkiye'de gerçekleştirilecek olan projenin, 30 bölüm televizyon dizisi, 3 saatlik sinema filmi ve bir belgesel filmi olarak izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.

Türkiye-Libya ortak yapımı 'El Bunyan El Marsus' projesi izleyicilerle buluşacak
Türkiye-Libya ortak yapımı 'El Bunyan El Marsus' projesi izleyicilerle buluşacak
Türkiye-Libya ortak yapımı 'El Bunyan El Marsus' projesi izleyicilerle buluşacak
Türkiye-Libya ortak yapımı 'El Bunyan El Marsus' projesi izleyicilerle buluşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-Libya ortak yapımı "El Bunyan El Marsus" projesi izleyicilerle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:57:55. #1.14#
title