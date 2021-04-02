Son dakika haberi | İZMİR Turizmci bayrama hazırlanıyor

Son dakika haberlerine göre Turizmci bayrama hazırlanıyorKORONAVİRÜS salgınıyla birlikte durgun bir yıl geçiren turizm sektörü, Ramazan Bayramı'ndan umutlu.

Turizmci bayrama hazırlanıyor

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte durgun bir yıl geçiren turizm sektörü, Ramazan Bayramı'ndan umutlu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yaz sezonunda ekonomiye can suyu katmak için hazır olduklarını ifade ederek, "Bugüne kadar verilen destekler bizi dirençli ve dik tuttu. Son virajı da sezona hazırlanarak geçireceğiz" dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin hem yerli hem yabancı turist için cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, pandeminin yaralarını kısa sürede sarmaya başlayacaklarını ifade etti. Turizm sektörünün Ramazan Bayramı'na hazırlandığını kaydeden İşler, yaz sezonu için umutlu olduklarını dile getirdi. İşler, "Hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle koşullar normal değil. Ancak turizm sektörü bugüne krizlerle mücadele ederek geldi. Her türlü krizde umudunu kaybetmedi. Baharın gelmesiyle birlikte turizm sektörü sezonu açacak. Büyük kesim 12 Mayıs'ın ardından gelecek bayrama odaklanmış durumda" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ TESİSLERİN ADRESİ

İngiltere'nin 5 Nisan'da alacağı kararlardan ümitli olduklarını ifade eden Mehmet İşler, "Ülkemize hızlı tanı kiti geliyor, aşılama her geçen gün artıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte kapalı mekanlardan dışarı çıkacağız ve bulaş riski azalacak. Avrupa hedef pazarlarımızdaki ülkeler aşılamayı toplumun her kesimine yaymaya ve genişletmeye başladı. Bu da seyahat etme isteğini güvenli hale getirecek. Güvenli otel ve turuncu hijyen sertifikasıyla birlikte güvenli tesisler adı altında hizmet sunuluyor. Bu da yerli ve yabancı turist için ülkemizdeki tatil tesislerini cazibe merkezi yapması açısından önemlidir" dedi.

'TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR DESTİNASYON'

İnsanların eve kapanmaktan bıktığını, güneş görmek ve doğayla buluşmak istediğini belirten İşler, turizmciler için umutların tükenmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü 12 Mayıs ile birlikte bayram yapacak. Bu sezonu kurtaracak, diye umut ediyoruz. Pandemi bile ümidimizi elimizden almadı. Turizm sektörü sezona hazır. Bu öngörü dahilinde bu sezon iş yapmak, ekonomiye can suyu katmak ve ayakta kalmak adına mücadele veriyoruz. Bugüne kadar verilen destekler bizi dirençli ve dik tutmuştu. Son virajı da sezona hazırlanarak geçireceğiz."

Rus pazarının vazgeçilmez olduğunu söyleyen İşler, "Ruslar nisan ayından itibaren peyderpey güneydeki tesislerimizi tercih etmeye başladı. Mayıs ayından itibaren bu akışkanlık hızlanıyor. Yaz sezonunda ciddi bir Rus turist ülkemize girecek gibi gözüküyor. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon. Rus pazarı bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'den asla vazgeçmeyen bir pazar. Dolayısıyla 2021 yılında birinci pazar olarak Rusya pazarını görüyoruz. Daha sonra İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri geliyor. Dolayısıyla Rusya erken rezervasyonlar yaparak, erken kalkan yol alır, misali ülkemize giriş yapıyor. Zaten kışın da hiç kesilmedi. Ama nisandan sonra daha fazla göreceğiz. Rusya pazarının geliyor olması da bizim ümitlerimizi arttırıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı