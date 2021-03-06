Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

06.03.2021 04:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 04:56
Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 24, Kuveyt'te 8 ve Fas'ta 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 24, Kuveyt'te 8 ve Fas'ta 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, yapılan testler sonucunda 713 yeni vaka tespit edildiğini, 516 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 8 bin 130 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 236 bin 356'ya yükseldiği, hastalıktan iyileşenlerin ise 201 bin 500 olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 8 kişi daha yaşamını yitirdi, 1613 vaka tespit edildi, 918 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1113'e, vaka sayısı 198 bin 110'a, iyileşen sayısı da 184 bin 239'a yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 4 kişi daha vefat etti, 420 yeni vaka tespit edildi, 477 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 673'e, vaka sayısı 485 bin 567'ye, iyileşenlerin sayısı da 471 bin 410'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 04:56:39. #1.14#
title