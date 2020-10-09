Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, hakkında taciz iddiası bulunan bağımsız milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığını kaldırılmasına oy çokluğuyla karar vermişti. Çelik hakkında alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taciz iddialarının ardından yargılanması için dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Adalet Komisyonu tarafından alınan karara göre, Tuma Çelik'in savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddettiği, kendisinin yargısız infaza tabi tutulduğunu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını belirterek yasama dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

"OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLMİŞTİR"

Bahsi geçen kararda, "Mardin milletvekil Tuma Çelik sözlü savunmasını yaptıktan sonra müzakere işlemi tamamlanmış ve oylama işlemine geçilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Anayasa'nın 83'üncü ve İçtüzüğün 133'üncü maddeleri gereğince, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1231) ve Eki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/11364 numaralı soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLDU?

Tuma Çelik'in, 2018 yılındaki seçim çalışmasını yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine, D.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Çelik'in kadını tehdit ederek olayın üstünü örtmeye çalıştığı da iddialar arasında yer alırken, geçen aylarda taciz olayı gündeme gelmişti. Yaşanan gelişmenin ardından HDP'den istifa ederek bağımsız milletvekili statüsüne geçen Çelik, daha sonra HDP'den ihraç edildi. TBMM Adalet Komisyonu Çelik'in yargılanabilmesi için dokunulmazlığına oy çokluğuyla karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı